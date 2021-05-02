Video Yaşam 10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti, geriye bu görüntüler kaldı | Video

10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti, geriye bu görüntüler kaldı | Video

10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti, geriye bu görüntüler kaldı | Video
02.05.2021 | 16:21

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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, aynı yaştaki kuzenini oyun oynadıkları tüfekle vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Çavuşoğulları Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı aile apartmanında, 10 yaşındaki Osman Emir Bayhan amcasının evine gitti. Osman Emir Bayhan ile aynı yaştaki kuzeni Y.B. oyun oynamaya başladı. Oyun sırasında Y.B. evde bulunan tüfeği alarak yanlışlıkla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun 10 yaşındaki Osman Emir Bayhan'a isabet etti. Silah sesini duyan aileleri eve gelince Osman Emir Bayhan'ı kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise evde incelemelerde bulundu.

"OSMAN NEREDE, NEDEN SÖYLEMİYORSUNUZ"
Olay yerinde bulunan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayın yaşandığı evin önünde bulunan bir kadın, "Osman nerede, neden söylemiyorsunuz" diyerek fenalaştı. Kadını yanında bulunan yakınları sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23 NİSAN'DA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, hayatını kaybeden küçük Osman'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda annesi tarafından çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler'de Osman Emir Bayhan'ı okuduğu şiirle kutlayarak, "Evde kal Türkiye" mesajı veriyor.

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