Video Yaşam 100 bin genci zehirleyeceklerdi! Nefes kesen takiple böyle yakalandı | Video
100 bin genci zehirleyeceklerdi! Nefes kesen takiple böyle yakalandı | Video

100 bin genci zehirleyeceklerdi! Nefes kesen takiple böyle yakalandı | Video

04.10.2021 | 09:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı’da Şen Kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Bakıcı, olay yerinde tüm detayları anlattı | Video 05:02
Müge Anlı'da Şen Kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Bakıcı, olay yerinde tüm detayları anlattı | Video 04.10.2021 | 11:20
İSKİ’ye ait su borusu patladı, fışkıran suyun boyu binayı aştı | Video 03:05
İSKİ'ye ait su borusu patladı, fışkıran suyun boyu binayı aştı | Video 04.10.2021 | 10:56
“Altınların çalınır” diye uyardığı komşusunu böyle soydu | Video 00:42
“Altınların çalınır” diye uyardığı komşusunu böyle soydu | Video 04.10.2021 | 10:58
2 bin 500 rakımlı yaylada görüntülendiğini fark eden çoban sopa ile drone kovaladı | Video 01:15
2 bin 500 rakımlı yaylada görüntülendiğini fark eden çoban sopa ile drone kovaladı | Video 04.10.2021 | 10:32
Hatay’da tüm ailesini katletmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı! Öldürdüğü oğluyla... | Video 00:29
Hatay'da tüm ailesini katletmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı! Öldürdüğü oğluyla... | Video 04.10.2021 | 10:11
D-100’de taksinin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 02:09
D-100'de taksinin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 04.10.2021 | 10:11
Zincirleme kazada 4, kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı | Video 02:20
Zincirleme kazada 4, kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı | Video 04.10.2021 | 09:57
100 bin genci zehirleyeceklerdi! Nefes kesen takiple böyle yakalandı | Video 01:45
100 bin genci zehirleyeceklerdi! Nefes kesen takiple böyle yakalandı | Video 04.10.2021 | 09:57
Esenyurt’ta feci ölüm: Telefonla oynayan çocuk 11. kattan düşerek can verdi | Video 03:56
Esenyurt’ta feci ölüm: Telefonla oynayan çocuk 11. kattan düşerek can verdi | Video 04.10.2021 | 09:44
Maganda damat silahla dehşet saçtı: O anlar kamerada | Video 00:52
Maganda damat silahla dehşet saçtı: O anlar kamerada | Video 04.10.2021 | 09:45
Sinop’taki sel felaketinden yeni görüntüler ortaya çıktı! Köprünün yıkılma anı ve yaşanan panik anları kamerada 01:22
Sinop’taki sel felaketinden yeni görüntüler ortaya çıktı! Köprünün yıkılma anı ve yaşanan panik anları kamerada 04.10.2021 | 09:32
Dolu yağışı sonrası kent beyaza büründü | Video 01:59
Dolu yağışı sonrası kent beyaza büründü | Video 04.10.2021 | 09:32
Yakıt tankının patladığı 5 yıldızlı otel alev alev yandı | Video 04:23
Yakıt tankının patladığı 5 yıldızlı otel alev alev yandı | Video 04.10.2021 | 09:00
Bursa’da filmleri aratmayan kovalamaca: Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık | Video 05:00
Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: "Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık" | Video 04.10.2021 | 09:00
Ankara Emniyetinden uyuşturucu operasyonu | Video 00:27
Ankara Emniyetinden uyuşturucu operasyonu | Video 04.10.2021 | 09:03
Köpeğini darp eden doktora para cezası | Video 01:29
Köpeğini darp eden doktora para cezası | Video 03.10.2021 | 19:22
Kadıköy’de genç kızın hırsızlarla mücadelesi kamerada: Silah çekip, kaçtılar | Video 02:45
Kadıköy'de genç kızın hırsızlarla mücadelesi kamerada: Silah çekip, kaçtılar | Video 03.10.2021 | 18:03
18 yaşındaki Aleyna’nın sır ölümü | Video 05:42
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü | Video 03.10.2021 | 15:53
Hatay’da yağmur sonrası çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 04:07
Hatay'da yağmur sonrası çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 03.10.2021 | 15:47
Antalyalı balıkçıların dev orkinos ile 4 saat süren mücadelesi | Video 03:08
Antalyalı balıkçıların dev orkinos ile 4 saat süren mücadelesi | Video 03.10.2021 | 14:31

Bursa'da narkotik polisi son yılların en büyük operasyonuna imza attı. Nefes kesen takiple binlerce genci zehirleyecek 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Fırtına isimli köpeğin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan bir zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Operasyon anı drone ile de havadan takip edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil ile yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takibe başladı. Ekipler şüphelinin içerisinde bulunduğu aracı takibe aldı. Drone destekli yapılan takip sonucu polis ekiplerini fark eden şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Kısa süren kovalamaca sonrası şüphelinin bulunduğu otomobilin önü kesilerek durduruldu. Operasyonda L.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Narkotik detektör köpeği Fırtına'nın araçta yaptığı aramalarda ise spor çanta içinde 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan L.A. tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA