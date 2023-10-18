100 bin lira değerindeki Holstein cinsi inek, köpekler tarafından telef edildi | Video 18.10.2023 | 12:11 Antalya’nın Manavgat ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve memesi parçalanan inek telef oldu. Köpek saldırısında ölen Holstein cinsi ineğin 2 ay önce doğum yaptığı, günlük ortalama 30 litre süt verdiği bildirildi. Sokak köpeklerinin bir başka ineğe de saldırdığı ve memesini ısırmak suretiyle zarar verdiği belirlendi. İnek sahibi Şehri Yılmaz, ineğinin tek geçim kaynağı olduğunu, en çokta yavrusunun öksüz kalmasına üzüldüğünü söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Doğançam Mahallesi Merkez Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Şehri Yılmaz'a ait 2 ay önce doğum yapmış 100 bin lira değerindeki Holstein cinsi inek gece köpeklerin saldırısına uğradı. Bağlı olduğu için ipten kurtulamadığı için köpeklerin memesini parçaladığı inek telef oldu.

"BU İNEĞİN 2 AYLIK BUZAĞISI DA ÖKSÜZ KALDI"

Gece köpek sesi duyduklarını belirten Şehri Yılmaz "En az 7-8 tane köpek vardı. Eşim kalkıp inekleri kontrol etti. Bir şey olmadığını söyleyerek geri geldi. Sabah saat 05.00 sıralarında ineği sağmak ve yemlemek için geldiğimde ineğin öldüğünü gördüm. Biz bu sokak köpeklerinden bıktık. İneğimiz köpeklerden kendisini kurtarabilmek için burada dönüp durmuş. İpin uzandığı yerler hep kan olmuş. Benim tek gelirim bu inekti. Diğer ineklerim süt vermiyor. Bu ineğin 2 aylık buzağısı da öksüz kaldı. Bu köpeklere çok sahip çıkılıyor. İneği, hayvanı hatta çocuğu parçalıyor ama bir sonuç yok. İnek ölüyor köpek haklı, geçenlerde kuzuyu parçaladı köpek haklı. Şimdi diğer ineklerimin başına aynı şeyin gelmesinden korkuyorum. Ahırımız var ama kapısı yok. Hayvanlar sıcaktan bunalmasın diye evimizin önüne bağlıyoruz. Bir başka ineğimin de memesini dişlemişler. Kantaron yağı sürdüm. Bu köpeklerle nasıl baş edeceğimizi bilemiyorum" diye konuştu.