Video Yaşam 100 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisi yakalandı | Video
100 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisi yakalandı | Video

100 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisi yakalandı | Video

25.12.2022 | 12:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane’de silahlı silahlı kavga: Yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 04:07
Kağıthane’de silahlı silahlı kavga: Yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 25.12.2022 | 12:28
Gençlerin yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 00:48
Gençlerin yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 25.12.2022 | 12:28
100 bin TL’lik hırsızlığın şüphelisi yakalandı | Video 00:41
100 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisi yakalandı | Video 25.12.2022 | 12:31
Taksi şoförü Yakın mesafeye gitmem deyince çıldırdı, aracın camlarını paramparça etti | Video 02:36
Taksi şoförü "Yakın mesafeye gitmem" deyince çıldırdı, aracın camlarını paramparça etti | Video 25.12.2022 | 10:13
Bulgar turistlerin cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:21
Bulgar turistlerin cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 25.12.2022 | 08:43
Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarptı! Feci kaza kamerada | Video 02:26
Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarptı! Feci kaza kamerada | Video 25.12.2022 | 08:43
Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü | Video 01:39
Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü | Video 25.12.2022 | 08:44
Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı | Video 01:55
Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı | Video 25.12.2022 | 09:13
Malatya’da kuyumcular çarşısında hırsızlık girişimi kamerada | Video 01:54
Malatya’da kuyumcular çarşısında hırsızlık girişimi kamerada | Video 25.12.2022 | 08:44
Karaman’da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:30
Karaman’da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 25.12.2022 | 08:44
Gece yarısı korku dolu anlar! Tartıştığı arkadaşının evine kurşun yağdırdı | Video 01:17
Gece yarısı korku dolu anlar! Tartıştığı arkadaşının evine kurşun yağdırdı | Video 25.12.2022 | 08:44
Bağdat Caddesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan otomobil kamerada | Video 04:12
Bağdat Caddesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan otomobil kamerada | Video 25.12.2022 | 08:45
Saman balyaları alev alev yandı | Video 00:51
Saman balyaları alev alev yandı | Video 24.12.2022 | 20:05
Mudurnu’da aç kalan kurtlar köylere inmeye başladı | Video 01:10
Mudurnu'da aç kalan kurtlar köylere inmeye başladı | Video 24.12.2022 | 19:57
Konya’da feci olay! Cinnet getiren baba 2 kızını öldürdü | Video 01:13
Konya’da feci olay! Cinnet getiren baba 2 kızını öldürdü | Video 24.12.2022 | 15:51
Esenyurt’ta şok ev operasyonu! Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza | Video 01:43
Esenyurt'ta "şok ev" operasyonu! Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza | Video 24.12.2022 | 14:24
Böyle takip edip silahla gasp ettiler! 3 şahıstan 2’si yakalandı | Video 00:41
Böyle takip edip silahla gasp ettiler! 3 şahıstan 2’si yakalandı | Video 24.12.2022 | 13:53
Önce sarmaş dolaş yürüdüler sonra bıçak ve silahla kavga ettiler! Dehşet anları saniye saniye kamerada | Video 01:12
Önce sarmaş dolaş yürüdüler sonra bıçak ve silahla kavga ettiler! Dehşet anları saniye saniye kamerada | Video 24.12.2022 | 12:55
Sultangazi’de İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazası: 1 kişi sıkışarak yaralandı! O anlar kamerada | Video 03:41
Sultangazi'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazası: 1 kişi sıkışarak yaralandı! O anlar kamerada | Video 24.12.2022 | 12:49
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi tutuklandı | Video 01:11
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi tutuklandı | Video 24.12.2022 | 11:59

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 11 ayrı yere girip, 100 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı belirlenen Ali Y. (22), güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'de son 1 ayda okul, cami ve iş yeri olmak üzere 11 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, 111 ayrı güvenlik kamerası görüntüsü izleyip, şüphelinin Ali Y. olduğunu belirledi. 100 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen Ali Y., polisin operasyon ile Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA