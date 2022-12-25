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OTOMATİK OYNAT
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Gençlerin yumruk yumruğa kavgası kamerada | Video 25.12.2022 | 12:28
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100 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisi yakalandı | Video 25.12.2022 | 12:31
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Otomobil acil çıkıştan dönmek isteyen tıra ok gibi saplandı: 1 ölü | Video 25.12.2022 | 08:44
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Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı | Video 25.12.2022 | 09:13
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Malatya’da kuyumcular çarşısında hırsızlık girişimi kamerada | Video 25.12.2022 | 08:44
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Karaman’da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 25.12.2022 | 08:44
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Saman balyaları alev alev yandı | Video 24.12.2022 | 20:05
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Mudurnu'da aç kalan kurtlar köylere inmeye başladı | Video 24.12.2022 | 19:57
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Konya’da feci olay! Cinnet getiren baba 2 kızını öldürdü | Video 24.12.2022 | 15:51
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Böyle takip edip silahla gasp ettiler! 3 şahıstan 2’si yakalandı | Video 24.12.2022 | 13:53
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi tutuklandı | Video 24.12.2022 | 11:59
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 11 ayrı yere girip, 100 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı belirlenen Ali Y. (22), güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, yakalandı.