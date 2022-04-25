100 bin TL’lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan dayak yiyince kaçtılar | Video
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Avcılar’da bir marketi gözüne kestiren dört şahıs, dakikalar içerisinde 100 bin TL’lik soygun yaptı. Sabah saatlerinde kepenkleri kırarak girdikleri dükkandan sigara çalan hırsızlar, 80 yaşındaki işyeri sahibinin sopalı saldırısına uğrayınca panikleyerek kaçtı. Yaşanan o hırsızlık anlarıysa güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
"BİZE 100 BİN TL ZARAR VERDİLER"
Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan Ahmet Karagöl, "Pazar sabahında dört şahıs araçları ile dükkanın önüne geliyor. Daha önceden de dükkanı gözetliyorlar. Daha sonra üç kişi demir kesme makası ve levyelerle gelerek kapı ve kepenkleri kırıyor. İçeri girdikten sonra sigaraları alarak dükkana zarar veriyorlar. Tabi o sırada çıkan sesleri dedemiz fark ediyor ve sopayla aşağı iniyor. Gücü yetmediğinden ötürü bir şey yapamıyor ama sopayla şahıslara saldırıyor. Arabanın ön camını falanda kırıyor. Daha sonra hırsızlar panikleyerek kaçıyorlar. Şahıslara aslında söylenecek çok söz var. Bu mübarek ramazan ayında bari yapmasınlar. Bize ortalama 100 bin TL'lik bir zarar verdiler, başka insanlara vermesinler. Yetkililerden bir an önce hırsızların bulunmasını istiyoruz" dedi.
"ELİME ALDIĞIM SOPA İLE ONLARI KOVALADIM"
Hırsızlara müdahale etmek istediğini fakat başaramadığını söyleyen Bahattin Yılmaz, "Ben aşağıdan ses geldiğini fark ettim ve balkona çıktığımda hırsızların marketimize girdiğini gördüm. Bende koşarak merdivenlerden indim ve elime aldığım sopa ile onları kovaladım. Tabi bir yandan da kendimi korumaya çalıştım. Ne kadar uğraşsam da hırsızlara engel olamadım. Dükkandaki malzemeleri toplayarak kaçtılar" diye konuştu.