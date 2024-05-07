100 dolar bozdurmak için girdikleri kuyumcuyu darp ettiler | Video 07.05.2024 | 16:12 Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde girdikleri kuyumcuda 100 dolar bozdurmak isteyen 2 şüpheli, iş yeri sahibini darp ederek kaçtı. Şüphelilerin kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Bağcılar Mahallesi Yenihal 2. Cadde de bir kuyumcuya gelen 2 şüpheli, 100 dolar bozdurmak istedikleri sırada iş yeri sahibi E.T.'yi (52) darp etti. Şüpheliler, bağrışma üzerine olay yerinde beklettikleri araçla kaçtı. Şüphelilerin kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Polis, şüphelilerin kaçtığı aracı tespit ederken E.T., hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.