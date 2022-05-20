100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi | Video

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Kayseri'de açtıkları oto alım satım şirketinde piyasaya güven vererek vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde eden baba ve 3 oğlunun da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.
300 MİLYON TL'Yİ BULABİLİR
Yapılan incelemede il içinden ve dışından yaklaşık 200 müştekinin daha olabileceği değerlendirilirken, haksız kazançla elde edilen miktarın 300 milyon TL civarında olabileceği belirtildi. Sağlık kontrolünden geçiren baba ve 3 oğlu, emniyete götürüldü.
2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, baba ve 3 oğlu ile beraber 2 kişinin daha vatandaşları dolandırdığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.