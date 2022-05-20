Video Yaşam 100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi | Video
100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi | Video

100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi | Video

20.05.2022 | 12:25

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Kayseri'de açtıkları oto alım satım şirketinde piyasaya güven vererek vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde eden baba ve 3 oğlunun da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.Y. (58) ve oğulları G.Y. (30), A.Y. (20) ve S.Y.'nin (32) Kocasinan ilçesinde oto alım satım üzerine faaliyet gösteren bir şirket açarak ilk önce piyasada güven sağladıklarını, son aylarda ise yapmış oldukları ticari iş ve işlemlerde çek, senet, alım ve satım hususlarında ödemeleri aksatmak suretiyle vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Baba ve 3 oğlunun kaçacağını belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramada 787 bin TL, 10 bin avro, bin 372 adet araç satış sözleşmesi, 107 adet tapu, 70 adet çek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile ajandalar ve dijital materyaller ele geçirildi.

300 MİLYON TL'Yİ BULABİLİR
Yapılan incelemede il içinden ve dışından yaklaşık 200 müştekinin daha olabileceği değerlendirilirken, haksız kazançla elde edilen miktarın 300 milyon TL civarında olabileceği belirtildi. Sağlık kontrolünden geçiren baba ve 3 oğlu, emniyete götürüldü.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, baba ve 3 oğlu ile beraber 2 kişinin daha vatandaşları dolandırdığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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