100 yaşındaki Fatma nine oy kullandı | Video 28.05.2023 | 16:46 Kahramanmaraş'ta 100 yaşındaki Fatma Poyraz, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına giderek oyunu kullandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ülke genelinde olduğu gibi deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Yoğun katılımın olduğu bölgede seçmenler oylarını kullanarak, hayırlı olması temennisinde bulundu. Merkez Onikişubat ilçesinde ikamet eden 100 yaşındaki asırlık çınar Fatma Poyraz'da ambulans ile oyunu kullanacağı Nuri Pakdil İlkokulu'na getirildi. Ailesinin yardımı ile sandık başına götürülen asırlık çınar oyunu kullandı.