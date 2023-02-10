Video Yaşam 101 saat sonra kurtarılan Tanem'in sözleri duygulandırdı: "Babacım seni seviyorum ben çok iyiyim” | Video
101 saat sonra kurtarılan Tanem'in sözleri duygulandırdı:

101 saat sonra kurtarılan Tanem'in sözleri duygulandırdı: "Babacım seni seviyorum ben çok iyiyim” | Video

10.02.2023 | 13:40

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay’da depremin 101. saatinde bir güzel bir haber daha geldi. Küçük Tanem ve babası uzun uğraşlar sonucu enkaz altından kurtarılarak, Esenyurt Belediyesi’nin Hasta Nakil ambulansları ile hastaneye nakledildi. Babasına seslenen Küçük Tanem, "Babacım seni seviyorum ben çok iyiyim” dedi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin 5. gününde devam eden arama kurtarma çalışmalarında 8 yaşındaki Tanem Okur ve 42 yaşındaki babası Cem Okur enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Depremin 101. saatinde Hatay'ın Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yapılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan küçük Tanem ve babasına Esenyurt Belediyesi'nin sağlık personelleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından belediyenin bölgeye gönderdiği hasta nakil ambulansları ile hastaneye sevk edilen küçük tanem ambulansa bindirilirken, "Babacım seni seviyorum ben çok iyiyim" diyerek sağlık çalışanlarına "Orada su içecek miyiz?" diye sordu. Sağlık çalışanlarının Esenyurt'tan geldiğini öğrenen baba Cem Okur ise "Toparlayayım ben de insanlara yardım edeceğim" dedi.

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