101 saat sonra kurtarılan Tanem'in sözleri duygulandırdı: "Babacım seni seviyorum ben çok iyiyim” | Video
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay’da depremin 101. saatinde bir güzel bir haber daha geldi. Küçük Tanem ve babası uzun uğraşlar sonucu enkaz altından kurtarılarak, Esenyurt Belediyesi’nin Hasta Nakil ambulansları ile hastaneye nakledildi. Babasına seslenen Küçük Tanem, "Babacım seni seviyorum ben çok iyiyim” dedi.
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