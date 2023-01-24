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107 kilo eroinin bulunduğu tırda yakalanan sanık:

107 kilo eroinin bulunduğu tırda yakalanan sanık: "Sırf otobüse para vermemek için tıra bindim, cezaevine girdim"

24.01.2023 | 15:31

Hakkari'den İstanbul'a 107 kilo uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları esnada Kocaeli Narkotik ekiplerine yakalanan ve cezaevine gönderilen baba ile oğullarının da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.M.K., "Kuzenlerim İstanbul'a gidecekti ben ise çalışmak için Kocaeli'ye gelecektim. Sırf otobüse para vermemek için kuzenim İ.K.'nin arabasına bindim ve başıma bu olay geldi. Suçum olmadığı halde uzun süredir tutukluyum" dedi.

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Olay, 13 Ekim 2021 tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi dedektifleri, tırlar ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler tarafından tespit edilen 2 tır, fiziki ve teknik takibe alındı. Şüpheli iki tırın il sınırına girdiğini belirleyen polis ekipleri, operasyona başladı. Kartepe geçişinde durdurulan tırların dorse iskeletini oluşturan çelik profiller içerisine uyuşturucu gizlendiği belirlendi. Narkotik köpeğinin yoğunlaştığı demir profilleri kesen polis ekipleri, 447 paket halinde 107 kilo eroin ele geçirdi. Olaya ilişkin İ.K. ile oğulları M.F.K., A.K.(17) ve akrabaları M.M.K. tutuklandı.

"SIRF OTOBÜSE PARA VERMEMEK İÇİN ARABAYA BİNDİM VE BAŞIMA BU OLAY GELDİ"
"Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan İ.K., M.F.K. A.K. ve M.M.K. hakkında açılan dava Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları ve sanıklar hazır bulundu. Uyuşturucudan haberi olmadığını söyleyen M.M.K., "Kuzenlerim İstanbul'a gidecekti ben ise çalışmak için Kocaeli'ye gelecektim. Sırf otobüse para vermemek için kuzenim İ.K.'nin arabasına bindim ve başıma bu olay geldi. Suçum olmadığı halde uzun süredir tutukluyum. İ.K.'nin arabasında uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" dedi.

"N.A. ZAAFIMI KULLANARAK BENİ BU İŞE DAHİL ETTİ"
Savunma yapan tutuklu sanık İ.K., "Baştan beri bu suçu nasıl işlediğimi anlattım. Uyuşturucu madde benim değil N.A.'ya aittir. Ben sadece maddeyi İstanbul'a götürecektim. N.A. zaafımı kullanarak beni bu işe dahil etti. Olay sebebiyle kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Ne çocuklarım ne de kuzenim uyuşturucudan haberleri yoktu. Eroin taşımanın mahiyetinin bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum, bilseydim 2 tırı arka arkaya götürür müydüm. Gaflete düştüm, pişmanım" diye konuştu.

"CEZAEVİNE GİRDİĞİMDE 17 YAŞINDAYDIM ŞU AN 19 YAŞINDAYIM"
Uyuşturucu maddesinden haberdar olmadığını söyleyen A.K., "Cezaevine girdiğimde 17 yaşındaydım şu an 19 yaşındayım. Eğitim hayatım sekteye uğradı, psikolojim bozuldu. Uyuşturucudan haberim yoktu, sadece İstanbul'u görmek için babamla geldim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

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