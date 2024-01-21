11 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video

İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ile Düzensiz Göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan "KALKAN-9" operasyonunda 11 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı.