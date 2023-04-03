11 ilde yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 gözaltı | Video
Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı.
SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasadışı bahis ve suç operasyonunda toplam 65 kişi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.
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