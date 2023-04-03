Video Yaşam 11 ilde yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 gözaltı | Video
11 ilde yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 gözaltı | Video

11 ilde yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 gözaltı | Video

03.04.2023 | 15:31

Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve kara para aklamayla ilgili bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun merkez ilçeleri ile birlikte toplam 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yüklü miktarda banka hesabına, ev, araba ve arsalarına el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasadışı bahis ve suç operasyonunda toplam 65 kişi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

11 ilde yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 gözaltı | Video 02:37
11 ilde yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 gözaltı | Video 03.04.2023 | 15:31
Amasya’da 10 ton saman kül oldu | Video 01:03
Amasya'da 10 ton saman kül oldu | Video 03.04.2023 | 15:35
Çatalca’da otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü| Video 02:14
Çatalca’da otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü| Video 03.04.2023 | 14:55
PKK’nın gençlik yapılanmasında 19 şüpheli yakalandı | Video 00:55
PKK'nın gençlik yapılanmasında 19 şüpheli yakalandı | Video 03.04.2023 | 15:00
EFT’yi geri çekerek dolandırmaya çalıştılar, yakalandılar | Video 02:36
EFT’yi geri çekerek dolandırmaya çalıştılar, yakalandılar | Video 03.04.2023 | 14:08
Motosikletle zehir servisine suçüstü! Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 00:20
Motosikletle zehir servisine suçüstü! Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 03.04.2023 | 14:54
Okul bahçesindeki cinayete 4 gözaltı | Video 00:35
Okul bahçesindeki cinayete 4 gözaltı | Video 03.04.2023 | 14:46
Kız Kulesi’nde çalışmalarda sona yaklaşıldı, kubbe ortaya çıktı | Video 04:10
Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı, kubbe ortaya çıktı | Video 03.04.2023 | 14:08
Tüp değişimi esnasında korku dolu anlar kamerada | Video 03:41
Tüp değişimi esnasında korku dolu anlar kamerada | Video 03.04.2023 | 13:24
İstanbul’da dehşet anları! Motosikletini yakıp, iş yerini kurşunladılar | Video 05:48
İstanbul’da dehşet anları! Motosikletini yakıp, iş yerini kurşunladılar | Video 03.04.2023 | 12:23
Arkadaşlarına silah doğrultan sanığa 7 yıl hapis | Video 01:54
Arkadaşlarına silah doğrultan sanığa 7 yıl hapis | Video 03.04.2023 | 12:51
Naci Görür deprem için uyardı! İstanbul’da kanalizasyon sistemi ve bazı barajlar depreme hazır değil | Video 06:14
Naci Görür deprem için uyardı! "İstanbul'da kanalizasyon sistemi ve bazı barajlar depreme hazır değil" | Video 03.04.2023 | 12:43
Rusya St. Petersburg’da patlama: 1 ölü, 31 yaralı | Video 01:07
Rusya St. Petersburg’da patlama: 1 ölü, 31 yaralı | Video 03.04.2023 | 12:43
İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: Hamur karma makinesinden kokain çıktı | Video 01:09
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Hamur karma makinesinden kokain çıktı | Video 03.04.2023 | 11:23
Milyonluk villadan AFAD çadırına | Video 06:12
Milyonluk villadan AFAD çadırına | Video 03.04.2023 | 12:23
Balkonda kafasına dayadığı tüfekle mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 02:38
Balkonda kafasına dayadığı tüfekle mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 03.04.2023 | 12:23
Anne, oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti: Korku dolu anlar kamerada | Video 00:31
Anne, oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti: Korku dolu anlar kamerada | Video 03.04.2023 | 11:22
Yolun karşısına geçen köpeğe çarptı, arkasına bile bakmadan yoluna devam etti! O anlar kamerada | Video 00:57
Yolun karşısına geçen köpeğe çarptı, arkasına bile bakmadan yoluna devam etti! O anlar kamerada | Video 03.04.2023 | 11:11
Aracının tavanından defalarca ateş eden şahıs yakalandı | Video 00:34
Aracının tavanından defalarca ateş eden şahıs yakalandı | Video 03.04.2023 | 11:11
Fazilet öğretmen: Eşimi kaybettikten 7 gün sonra deprem oldu; iki acı kahretti | Video 05:57
Fazilet öğretmen: "Eşimi kaybettikten 7 gün sonra deprem oldu; iki acı kahretti" | Video 03.04.2023 | 10:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA