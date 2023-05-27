11 kamyonet çalan hırsız yakalandı | Video 27.05.2023 | 13:44 İstanbul Esenyurt’ta 1 aydan az bir süre içinde park halindeki 11 kamyoneti çalan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli Resul E.'nin suç ortaklarıyla birlikte kamyonet çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt'ta 1 Mayıs'ta, T.Y. ait kamyonet çalındı. Aynı gece yine Esenyurt'ta bir başka kamyonet daha park edildiği yerden çalındı. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatırken güvenlik kamera görüntülerinden iki kamyoneti de aynı kişilerin çaldığı tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Esenyurt ilçesinde birbiri ardına kamyonet çalmaya devam eden şüphelileri yakalamak çevrede pusu kuruldu.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerden Resul E., önceki gün yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 19 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin suç ortaklarıyla birlikte 1 Mayıs -22 Mayıs tarihleri arasında Esenyurt'ta 10, Başakşehir'de 1 olmak üzere toplam 11 kamyonetin çalınmasına karıştığı tespit edildi. Oto hırsızlık büro amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.