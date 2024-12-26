11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlama anı kamerada | Video
Balıkesir'de 11 çalışanın hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı patlayıcı fabrikasındaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı. Fabrikadaki patlama sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 5 savcı ile bilirkişi heyeti de, 11 çalışana mezar olan binada incelemelerde bulundu.
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