11 milyar TL'lik projede çalışmalar devam ediyor: İki şehir arası 15 dakikaya inecek | Video
Karadeniz Sahil Yolu Projesi çerçevesinde olan ve 2019 yılında ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan, Ordu Çevre Yolu’nun ikinci etabında çalışmalar devam ediyor. Yol tamamlandığında yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak, 45 dakikalık Ordu-Giresun arası 15 dakikaya inecek.
ORDU TRAFİĞİNİ CİDDİ ORANDA RAHATLATTI
Birinci etabı açılmasına rağmen Ordu trafiğini ciddi oranda rahatlatan yol, şehir içinde araç yoğunluğunu da azaltıyor. Transit geçişleri hızlandıran proje, 2. etabın da tamamlanması ile şuanda 40-45 dakika olan yol mesafesini 15 dakikaya kadar indirecek. Projenin tamamlanması ile birlikte bir yılda yaklaşık 230 milyon liralık tasarruf sağlanması hedefleniyor.
ORDU ŞEHİR HASTANESİ'NE BAĞLANTI NOKTALARI BULUNUYOR
Ordu Üniversitesi ve yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi'ne de bağlantısı bulunan yol, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de şehrin trafik akışını kolaylaştıracak.
"ÇALIŞMALAR HIZLI BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR
Yoldaki çalışmalar hakkında bilgi veren Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç, "Buranın yapılışı ilk olarak 2006 yılında başladı. Şuanda çalışmalar devam ediyor. Eskipazar Mahallesi'nde olan 700 metre uzunluğundaki giriş tüneli tamamlandı, Melet Irmağı tarafındaki viyadüklerde ise yoğun çalışma sürüyor. Devletimiz ödenekleri hızlı bir şekilde gönderiyor ve çalışmalar sürüyor. Burada Melet Irmağı tarafındaki köprüde ufak çaplı bir sorun var, orası çözüldüğünde açılmış olacak" dedi.
"GİRESUN İLE BURASI 10 DAKİKAYA İNECEK"
Muhtar Karaağaç, Giresun ile Ordu arasının çevreyolunun tam olarak faaliyete geçmesinin ardından 10 dakikaya ineceğine dikkat çekerek, "Halkın hizmetine açıldıktan sonra büyük araç şoförleri için de çok iyi olacak. Mesafe kısalacağı için yakıt tasarrufu da sağlanacak. İnşallah kısa zamanda çalışmalar bittiğinde güzel olacak" diye konuştu.
"TRAFİK SORUNU KALMAYACAK"
Yapım çalışmaları devam eden Ordu Şehir Hastanesi'ne de bağlantılı olacak olan Ordu Çevre Yolu'nun trafiği ciddi oranda rahatlatacağını söyleyen Karaağaç, "Tam olarak açıldığında şehir merkezinde trafik sorunu kalmayacak. Vatandaşlar ve bu yolu kullananlar çok memnun. Önceden şehir merkezinden geçiş kimi zaman bir saat sürüyordu, şimdi 10 dakika sürmüyor. Bu yolda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:40
05:43
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da 5,3 büyüklüğünde deprem! | Video 23.03.2023 | 12:42
03:02
00:39
00:18
00:34
06:14
01:03
Ağrı’da kombi hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 23.03.2023 | 11:56
03:23
Silahlı yaralama ve yağma şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı | Video 23.03.2023 | 11:13
00:28
Bursa'da ters şeritten giden otomobil, trafiği böyle tehlikeye attı | Video 23.03.2023 | 11:17
03:54
00:22
00:46
Kargoyla gelen terlikten kokain çıktı! | Video 23.03.2023 | 10:40
05:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Mart 2023 Perşembe atv izle! | Video 23.03.2023 | 10:31
03:28
Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu | Video 23.03.2023 | 09:58
04:02
Deprem bölgesi Kilis'te ilk teravih namazına yoğun ilgi | Video 23.03.2023 | 09:56
04:43
Kağıthane'de Brezilyalı modele silahlı saldırı | Video 23.03.2023 | 09:51
03:35
04:04
00:43
Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı | Video 23.03.2023 | 08:35