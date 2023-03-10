11 yaşındaki depremzede Ayşe’ye sürpriz doğum günü kutlaması | Video 10.03.2023 | 15:54 Adıyaman’dan Isparta’ya gelen 11 yaşındaki depremzede öğrenci Ayşe için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Ayşe “Bu kötü şeylerden sonra böyle bir şey olması çok güzel bir duygu” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Isparta'ya gelen 2 bin 300 depremzede öğrenci için yapılan çalışmalar devam ediyor. Şehit Ferhat Çiftçi ilkokulunda eğitim gören depremzede Ayşe Rüzgar için Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü doğum günü olması dolayısıyla harekete geçti. Adıyaman'dan Isparta'ya gelen 11 yaşındaki Ayşe için İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.Depremin etkisini üzerinden atmaya çalışan Ayşe Rüzgar, doğum günü sürprizi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Rüzgar "11 ilde gerçekten deprem oldu. Ne diyeceğimi bilemiyorum evler yıkıldı. Yıkımda ölenler oldu. Bana böyle bir sürpriz yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bu kötü şeylerden sonra böyle bir şey olması çok güzel bir duygu. Her şey için çok teşekkür ediyorum" dedi.Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ise deprem sebebiyle Isparta'ya gelen 88 depremzede öğrencinin Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulunda eğitim gördüğünü belirterek "Daha öncede belirttiğimiz gibi öğrencilerimizin ilk etapta ihtiyaçlarını karşılamak üzere birtakım çalışmalarımız vardı ama artık bunları hemen hemen tamamladık. Şuanda çocuklarımız sosyo-kültürel gelişimleri onların moral motivasyonlarının yükselmesi adına birtakım çalışmalar yapıyoruz. Hem okullarımızda hem de Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Okulumuzda bugün doğum günü olan Ayşe Rüzgar isimli öğrencimize sürpriz yapmak istedik. Kendisinin okula adaptasyon konusunda problemleri vardı. Gördük ki bugün sınıfına, arkadaşlarına ve öğretmenine alışmış. Gayet güzel bir şekilde eğitim öğretimine devam ediyor. Tabi bu çalışmalar devam edecek" şeklinde konuştu.Baydur, pasta kesiminden sonra Ayşe'ye hediyesini verdi.