Video Yaşam 11 yaşındaki kızına araç kullandırmıştı yakalandı | Video
11 yaşındaki kızına araç kullandırmıştı yakalandı | Video

11 yaşındaki kızına araç kullandırmıştı yakalandı | Video

19.04.2022 | 10:10

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İstanbul Maltepe'de 11 yaşındaki kızına araç kullandıran baba Mustafa D. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Mustafa D.’ye 3 bin 674 lira ceza kesildi.

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Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda trafikte bir kız çocuğunun otomobil kullandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kız çocuğunun yanında bir yetişkinin de olduğu görülürken, o anları kaydedenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntülerin yayılması üzerine çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sayılı çocuk sürücünün 2011 doğumlu H. D. olduğu, araç kullanırken yanında bulunanın ise babası Mustafa D. olduğunu belirledi. Sürücü H. D.'ye yaşı küçük olması sebebiyle cezai işlem uygulanmadı. Araç sahibi olan babası Mustafa D. ' a 2918 sayılı KTK'nın 36/3A (Sürücü belgesiz olarak araç kullanılmasına izin vermek) maddesinden 3.674 TL idari para cezası uygulandı.

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