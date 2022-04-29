110 bin trafik ekibi sahada! SABAH, helikopterli denetime katıldı | Video

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda yaşanan yoğun trafik, havadan ve karadan denetleniyor. Trafik ekipleri acı haberlerin yaşanmaması için 110 bin ekip, 208 bin personelle denetim yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bayram tatiline çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğun trafik nedeniyle olabilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek için koordineli bir çalışma yapıyor. SABAH Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan ile muhabir Ömer Çetin, başkenti diğer illere bağlayan karayollarında helikopterli denetime katıldı. Trafik ihlalinde bulunan araçlar tespit edilerek yer ekiplerine tek tek bildirildi. Bayram boyunca helikopterler ile 100 saatlik uçuş planlandı. Polis, helikopterlerle de trafik yoğunluğunun bulunduğu bölgeleri havadan denetleyecek.

Ankara'da Ramazan Bayramı tatili öncesi trafik kontrolleri tüm hızıyla devam ediyor. Kontroller kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca Başkent'te helikopter ile yapılan havadan trafik denetimine SABAH katıldı.

HAVADAN YER EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Ekipler, özellikle trafiğin yoğun olduğu Ankara'yı çevre illere bağlayan Konya, Eskişehir, Samsun ve İstanbul karayolunda helikopterli trafik denetimi yapılarak trafiği izlemeye aldı. Helikopter ekibi tarafından havadan denetlenen karayolu trafiğinde, hız sınırını aşan, şerit ihlalinde bulunan araç sürücüleri hemen karadaki ekiplere bildiriliyor. Helikopter ekibi, trafik kuralı ihlallerinin yanı sıra tır, kamyon ve tanker gibi ağır tonajlı araçların yoğunluğu nedeniyle trafik akışının yavaşladığı noktaları da karadaki ekiplere bildirerek trafiğin çok daha hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlandı.

TESPİT EDİLEN İHLALLERE İŞLEM YAPILDI

Helikopterdeki kameralar aracılığıyla tespit edilen ihlaller, karayollarında oluşturulan uygulama noktalarındaki trafik polislerine bildirildi. İhlalde bulunan sürücülere ihlalde bulundukları suçlardan işlemden yapıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SIKI TEDBİR

İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı'nda karayollarında sıkı trafik tedbirleri uygulayacak. Bayram tatili öncesi ve sonrasında toplam 110 bin trafik ekibi 208 bin 900 personel görev yapacak. Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirler bayram tatili öncesi 29 Nisan'a başlayacak ve 9 Mayıs'a kadar sürecek.

Ramazan Bayramı süresince hızdan kaynaklı kazaların önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık verilecek. Kazaların yoğunlaştığı yol kesimlerinde Mobil Radar Araçları ve Elektronik Sistemlerle hız denetimleri artırılacak. Özellikle yerleşim yerlerinde ve kavşaklarda kurulu bulunan KGYS'lere ait kameralar kullanılarak cep telefonu, emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlalleri tespit edilecek. Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında "GÖRÜNÜR" olmalarının sağlanacak. Helikopterler, drone ve İHA türü hava taşıtlarıyla havadan yapılan trafik denetimleri, bayram süresince artırılacak.

DENETİMLERDE YÜZ YÜZE İLETİŞİM

Denetimler süresince vatandaşlar ile yüz yüze iletişim kurularak hız sınırlarına uymaları, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takmaları, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları, şerit ve takip kurallarına riayet etmeleri ile birlikte seyahat üresince konsantrasyonlarının dağılmaması, uykusuzluk ve yorgunluğa karşı mola vererek seyahat etmeleri konularında bilgilendirmeler yapılacak.