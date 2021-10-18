Video Yaşam 112 ambulansıyla TikTok çektiler
112 ambulansıyla TikTok çektiler

112 ambulansıyla TikTok çektiler

18.10.2021 | 13:36

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TikTok'ta paylaşımlar yapan Melek Azat adlı kullanıcının Iğdır'da çektiği bir videoda plakası maskeyle kapatılan 112 Acil Servis ambulansının kullanılması tepki çekti. Ambulanstan Melek Azat'ın adını anons ederek siren çalan 112 personeli için sosyal medyada soruşturma başlatılsın tepkileri yükseldi.

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