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OTOMATİK OYNAT
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112 ambulansıyla TikTok çektiler 18.10.2021 | 13:36
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Bandırma'da feci kaza: Araçlar hurdaya döndü, 2 kişi can verdi 18.10.2021 | 12:28
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Kara yolunda ilginç görüntü... Bir eliyle direksiyon, diğeriyle yük tuttu! 18.10.2021 | 11:54
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Adıyaman'da ormanlık alanda ceset bulundu 18.10.2021 | 11:40
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İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı 18.10.2021 | 11:34
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İstanbul Bağcılar'da hırsızın güvenlik kamerasını çalma anı kamerada 18.10.2021 | 11:26
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İstanbul Avcılar'da yine balkon çöktü; bina mühürlendi 18.10.2021 | 11:26
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Elinde şırıngayla ayakta durmakta zorlandı, polis tarafından uzaklaştırıldı 18.10.2021 | 11:20
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Beyoğlu'nda fenalaşan hastayı itfaiye ekipleri kurtardı 18.10.2021 | 10:55
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Çifte operasyonla ele geçirildi! Milyonlarca lira... 18.10.2021 | 11:02
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İstanbul’da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada | VİDEO 18.10.2021 | 10:47
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Başından vurulan genç odasında ölü bulundu! 18.10.2021 | 10:11
12:31
TikTok'ta paylaşımlar yapan Melek Azat adlı kullanıcının Iğdır'da çektiği bir videoda plakası maskeyle kapatılan 112 Acil Servis ambulansının kullanılması tepki çekti. Ambulanstan Melek Azat'ın adını anons ederek siren çalan 112 personeli için sosyal medyada soruşturma başlatılsın tepkileri yükseldi.