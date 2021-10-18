112 ambulansıyla TikTok çektiler

TikTok'ta paylaşımlar yapan Melek Azat adlı kullanıcının Iğdır'da çektiği bir videoda plakası maskeyle kapatılan 112 Acil Servis ambulansının kullanılması tepki çekti. Ambulanstan Melek Azat'ın adını anons ederek siren çalan 112 personeli için sosyal medyada soruşturma başlatılsın tepkileri yükseldi.