Video Yaşam 112'ye gelen çağrılarda bu da oldu: "Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın" | Video
112'ye gelen çağrılarda bu da oldu:

112'ye gelen çağrılarda bu da oldu: "Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın" | Video

21.10.2021 | 10:23

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Bingöl’de acil numaraların bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 3 ayda 142 bin çağrıya cevap verildi. Çağrıların çoğunluğunun gereksiz olduğu aramalarda "Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın" talebi bu kadarına da pes dedirtti.

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Bingöl'de acil çağrı yapılması gereken durumlarda vatandaşların birden çok numara yerine 112'yi aramaları için kurulan Bingöl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Yaklaşık 3 ay önce hizmete giren ve 142 bin 184 çağrıyı yanıtlayan 112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personelleri, 40 bin 128 adet asıl vakaya ulaşırken, 102 bin 56 asılsız çağrıya maruz kaldı. 82 personelle vatandaşlara hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi'nde emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık, orman gibi kurumların çağrı lokasyonları bulunuyor.

Vatandaşların daha önce acil durumlarda farklı farklı numaraları ezberlemek durumunda kaldığını ve bu konuda sorun yaşadıklarını belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Medeni Amil, acil numaraların tek çatı altında toplandığını hatırlattı. Amil, "Malumunuz olduğu üzere eskiden AFAD, orman, itfaiye, sağlık, emniyet ve jandarma bu kurumların her birinin farklı numaraları vardı. Vatandaş da bu numaraların hepsini ezberlemek zorunda kalıyordu. Çoğu zaman jandarmayı araması gerekirken itfaiyeyi arayabiliyordu, itfaiyeyi araması gerekirken ormanı arayabiliyordu ama 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü çatısı altında toplanması ile beraber artık vatandaşın birçok numarayı aramasına gerek kalmadı" dedi.

3 AYDA 142 BİN ÇAĞRI ALINDI
3 aydır kentte tek numara üzerinden hizmet verildiğini aktaran Amil, "İlimizde de İçişleri Bakanlığımızca 19 Haziran 2021 tarihinde faaliyet vermeye başladık. Bütün çağrıları aynı çatı altında topladık. Bu 3 aylık sürede toplamda 142 bin adet çağrı geldi. Bunların 102 bini asılsız, 40 bini de asıl çağrıdır. Bizim vatandaşlardan talebimiz 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü boş yere meşgul etmemeleri. Bunların boş yere meşgul etmesi demek vatandaşın can ve mal kaybına neden olabiliyor" diye konuştu.

"SEVGİLİMDEN AYRILDIM, İÇİM YANIYOR İTFAİYEYİ BAĞLAYIN"
3 aydır 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan Arzu Vural, acil durumların yanı sıra birçok kez gereksiz trajikomik çağrılar da aldıklarını söyledi. Bu konuda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini dile getiren Vural, "Acil durumlarda aradığımız farklı farklı numaralar vardı. Şu an tüm acil durumlar için 112'yi arıyoruz. Yaklaşık 3 aydır bu kurumda çalışmaktayım. Ciddi konular dışında lüzumsuz çağrılar da alıyoruz. Bunlardan birkaçını belirtmem gerekirse bir erkek vatandaşımız işte 'Doğum sancım var' diye bizi aramıştı. Onun dışında gecenin ikisinde 'Evde fare var, beni kurtarın' diyen vatandaşlarımız oluyor. Biri de 'Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor itfaiyeyi bağlayın' diye aramıştı bizi. Bu tarz trajikomik çağrılar alıyoruz. Tabii alırken gülüyoruz ama çok ciddi bir konu bu. Vatandaşlarımızın bu konuda çok daha dikkatli olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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