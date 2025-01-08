Video Yaşam 114 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video
114 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video

114 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video

08.01.2025 | 09:46

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 8 yıldır aranan ve hakkında 114 yıl hapis cezası ile 78 aranma kaydı bulunan T.N. isimli şahsı yakaladı. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan T.N. isimli şahıs, 2 aylık takip sonucu yakalandı. Hakkında 114 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.N.'nin, ayrıca 9 farklı ildeki mahkemeler tarafından alınması gereken ifadelerine yönelik toplam 78 aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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