114 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 8 yıldır aranan ve hakkında 114 yıl hapis cezası ile 78 aranma kaydı bulunan T.N. isimli şahsı yakaladı. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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