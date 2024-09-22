Video Yaşam 12-19 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi | Video
12-19 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi | Video

12-19 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi | Video

22.09.2024 | 09:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12-19 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 645 bin 136 aracın denetlendiğini ve 466 bin 140 araca-sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 12-19 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 273 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 126 bin 597, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 925, emniyet kemeri kullanmayan 20 bin 376, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 421 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 788 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 466 bin 170 araca/sürücüye işlem yapıldı. Motosikletlerin karıştığı kazaların önlenmesi için denetimlerin devam edeceğini belirten Bakan Yerlikaya, "Ülkemizde motosiklet ve motorlu bisikletler, toplam motorlu araçların yüzde 19,3'ünü oluşturmasına rağmen, 2024 yılının ilk sekiz aylık döneminde toplam kazaların yüzde 45,2'sine motosiklet ve motorlu bisikletler karıştı. Bu çok yüksek bir oran. Motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerimiz etkin ve yoğun bir şekilde devam edecek" ifadelerine yer verdi.
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