Video Yaşam 12 bin kilometreden geldi, Küçükçekmece’de soygun yaptı | Video

12 bin kilometreden geldi, Küçükçekmece’de soygun yaptı | Video

12 bin kilometreden geldi, Küçükçekmece’de soygun yaptı | Video
25.04.2021 | 10:58

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İstanbul Küçükçekmece’de bir tamirhanede lastik değişimi için duran aracın içerisinden 1 milyon 250 bin liralık ziynet eşyası çalan Meksikalı Juan C. G. H. (49) yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Meksikalı hırsızın 5 kişinin yanı başında aracın arka kapısını açıp çantayı çaldığı anlar kameralara yansıdı. 12 bin kilometre öteden gelip Küçükçekmece’de soygun yapan Meksikalı Hırsız çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Küçükçekmece'de geçtiğimiz ay meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Esnaflık yapan B.C. ev almak için, toplam ağırlığı 2 buçuk kilo olan küpe, kolye, tektaş yüzük, bileklik, künye, zincir, tuğra, ve envai çeşit ürünlerinin bulunduğu toplam değeri 1 milyon 250 bin Tük lirası olan ziynet eşyalarını bozdurmak İçin bir çantaya koyup aracı ile yola çıktı. İddiaya göre yolda araçta bir sorun oldu ve tamirhaneye uğradın bu sırada kendisini takip eden Meksikalı hırsız aracın arka koltuğundaki çantayı tamirhanedeki 5 kişinin yanı başında alıp kaçtı.

Aracına bindiğinde şoku yaşayan B.C. hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceledi, kimliği tespit edilen Juan C.G.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Meksika doğumlu şüphelinin daha önceden de 1 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelinin 5 kişinin sohbet ettiği sırada aracın arka kapısını, büyük bir titizlikle açıp çantayı aldığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Adliyeye sevk edilen Meksikalı hırsız tutuklandı.

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