Video Yaşam 12 köpekle yaşayan şahıs komşuları tarafından şikayet edilince gözaltına alındı | Video
12 köpekle yaşayan şahıs komşuları tarafından şikayet edilince gözaltına alındı | Video

12 köpekle yaşayan şahıs komşuları tarafından şikayet edilince gözaltına alındı | Video

16.05.2025 | 15:28

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 12 sokak köpeğiyle birlikte kiralık olarak yaşadığı apartman dairesi çöp eve dönen şahıs, komşularından gelen şikayetler ve ev sahibi tarafından aldırılan tahliye kararına direnince polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesi Seyfi Delirsoy Caddesi'nde bir apartman dairesinde 12 sokak köpeğiyle birlikte yaşayan şahsın evinden gelen kötü kokular komşular tarafından şikayet edilince ev sahibi tarafından tahliye kararı aldırıldı. Evde incelemeye gelen ekibe zorluk çıkaran ve direnen kiracı şahıs ise gözaltına alındı. Ekiplere uzun süre direnen şahıs köpeklerin evden alınmasına da bağırarak tepki gösterdi.

Olay, 82 numaralı ikamette sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi uzun süredir evin tahliyesi için girişimlerde bulunurken, evdeki kötü koku ve hijyen sorunları nedeniyle çevre sakinlerinden de şikayetlerde bulunduğu öğrenildi. Şikayetler üzerine polis ve belediye ekipleri adrese yönlendirildi. Evde yapılan ilk incelemelerde, evin ciddi şekilde kirlendiği, çöplerin biriktiği ve köpeklerin bakımsız bir şekilde yaşadığı tespit edildi.

Köpeklerde sağlık ve davranış sorunları olduğu belirtilirken, Nihal K. isimli şahıs, ifadesinde veteriner hekim olduğunu ve 'Hayvanların travmaları var, ben onları iyileştiriyorum' dediği öğrenildi.

Nihal K.'nın polislere direndiği ve müdahale sırasında kelepçeyle gözaltına alındığı öğrenildi. Hayvanların durumu için belediye veteriner ekipleri sürece dahil olurken, olayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
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