Video Yaşam 12 milyon 600 bin haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon | Video
12 milyon 600 bin haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon | Video

12 milyon 600 bin haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon | Video

03.01.2023 | 09:40

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Adana'da tefecilik yaparak 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülerek haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 21 şüphelinin 254 kişiyi mağdur edip 12 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Bu operasyonda daha önce yine tefecilikten gözaltına alınan ve "binbir surat" olarak medyaya çıkan Zeynep K.'nIn de olduğu öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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