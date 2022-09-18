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OTOMATİK OYNAT
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12 yaşındaki çocuğun doğum günü hediyesini böyle çaldı | Video 18.09.2022 | 12:50
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 18.09.2022 | 11:31
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Köpekten kaçan motosikletli gence otomobil böyle çarptı | Video 18.09.2022 | 10:58
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Otobüs şoförü fenalaşan yolcusu için saniyelerle yarıştı | Video 18.09.2022 | 10:32
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Onlarca silah parçasıyla yakalandı | Video 18.09.2022 | 10:28
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Eminönü'nde bir poşet parayı havaya saçtı | Video 18.09.2022 | 10:17
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Beylikdüzü'nde kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı | Video 18.09.2022 | 10:17
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Teknede dengesini kaybedip camın üstüne düşen şahıs ağır yaralandı | Video 18.09.2022 | 10:16
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Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon | Video 18.09.2022 | 09:35
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Balatlar kazısında Helenistik dönem mimarisi bulundu | Video 18.09.2022 | 09:09
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Ankara’da kılıçlı ve silahlı soygun kamerada | Video 18.09.2022 | 01:27
Düzce'de 12 yaşındaki çocuğa doğum gününde alınan bisiklet, kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı ve şüphelinin rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.