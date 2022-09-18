12 yaşındaki çocuğun doğum günü hediyesini böyle çaldı | Video

Düzce'de 12 yaşındaki çocuğa doğum gününde alınan bisiklet, kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı ve şüphelinin rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Nusrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Kayra'ya ait bisiklet, şüpheli bir şahıs tarafından çalındı. Gece saatlerinde bölgeye gelen şüpheli, gözüne kestirdiği bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bisikletin, Kayra'nın doğum gününde annesi tarafından alındığı öğrenildi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.