12 yaşındaki Muhammet, kedisini depremden 5 gün sonra ağır hasarlı binadan kurtardı | Video 10.03.2023 | 11:43 KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ili etkileyen depremde ağır hasar alan binadan koşarak kaçarken kedisi 'Paşa'yı kaybeden Muhammet Eyüp Elbistanlı (12), aralıklarla kontrole gittiği apartmandan Paşa'nın sesini duyunca içeri girip, kedisini kurtardı. Koltuğun altında bulduğu kedisine ulaşıp, evden çıkan Muhammet, "Kedim için canımı feda ederim. Baktım kanepenin altında saklanmış vaziyette duruyor. Hemen alıp çantasına koydum. Allah'a şükür, binadan dışarı çıktık. Kedimi canımdan çok severim" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde binlerce kişi öldü ve yaralandı, binalar yıkılıp hasar gördü. Kahramanmaraş'ın merkez ilçesi 12 Şubat'ın Mimar Sinan Mahallesi Ecem Sitesi A Blok'un 2'nci katında yaşayan manifaturacı Fatih Elbistanlı (56), ev kadını Neslihan Elbistanlı (49) ve Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Muhammet Eyüp Elbistanlı, deprem sırasında evden kaçtı. Elbistanlı ailesinin 2.5 yaşındaki 'Paşa' adlı erkek kedisi ise o panikte geride kaldı. Sonrasında defalarca bina önüne giden ancak ağır hasarlı evlerine girmeyen Elbistanlı ailesi, kedilerine ulaşamadı.5'inci gün Muhammet Eyüp Elbistanlı, kedisinin sesini duyunca tehlikeye rağmen eve girdi ve koltuk altındaki can dostunu buldu.Afet günü yaşadıklarını anlatan Muhammet Eyüp Elbistanlı, "Gece telefonumla oynuyordum. Duvardan tabak kırılma sesini andıran sesler gelmeye başlayınca kalkıp, annemin yanına koştum ve anneme sarılıp, tutundum. Sonra dışarı çıktık. Sonraki günler bizim için zor geçti. Otomobilde uyuduk, çok üşüdüm. Ardından camiye gittik. Ateş etrafında ısındık. Bir süre de üniversite kampüsünde de kaldık" dedi. Deprem anında ağır hasar oluşan binadan apar topar kaçtıklarını, o sırada kedisini kaybettiğini söyleyen Elbistanlı, aralıklarla bina çevresinde aradıkları Paşa'nın sesini 5'inci gün duyduklarını belirtip, "Mutfak balkonundan altındayken kedimin sesini duydum. Koşarak binaya çıktım, daireye girdim. Ağır hasarlı binaya korkmadım kedim için girdim. Paşa için canımı feda ederim. Baktım kanepenin altında saklanmış vaziyette duruyor. Hemen alıp, çantasına koydum. Allah'a şükür, binadan dışarı çıktık. Kedimi canımdan çok severim. İzmir'de misafir ediliyorum. Burada mutluyum. Depremden korkmuyorum ama psikolojik olarak hala sallanıyormuş gibi hissediyorum. Yaşıtlarıma, herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet eylesin diyorum" diye konuştu.