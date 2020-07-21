120 bin lira ve 2 kilo altını yağmalayan soyguncular yakalandı | Video
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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Ümraniye’de takip ettikleri aracın önüne geçerek silah doğrultan ve araçta bulunan 120 bin lira ile 2 kilo altını çalan hırsızlar yakalandı.