Video Yaşam 120 bin lira ve 2 kilo altını yağmalayan soyguncular yakalandı | Video

120 bin lira ve 2 kilo altını yağmalayan soyguncular yakalandı | Video

120 bin lira ve 2 kilo altını yağmalayan soyguncular yakalandı | Video
21.07.2020 | 15:26

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İstanbul Ümraniye’de takip ettikleri aracın önüne geçerek silah doğrultan ve araçta bulunan 120 bin lira ile 2 kilo altını çalan hırsızlar yakalandı.

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