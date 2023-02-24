124 yıllık tarihi cami, dayanıklılığıyla depremlere rağmen ayakta | Video
Hatay'da bulunan ve 124 yıllık tarihi Yenişehir Camii depremlere rağmen sapasağlam ayakta duruyor.
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