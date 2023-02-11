125 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı! Kurtarma sevincini madenciler birbirine sarılarak yaşadı | Video
Adıyaman'da 7 katlı binanın enkazında kalan Sadık Tunç, 125 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Tuç'un yakınları ve vatandaşlar ise tekbir getirerek sağ kurtarılan Sadık Tunç'u ambulansa taşıdı.
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