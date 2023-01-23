Video Yaşam 13 günde 6 araba çaldı! Araba faresi Ağabey yakalandı | Video
13 günde 6 araba çaldı! Araba faresi Ağabey yakalandı | Video

13 günde 6 araba çaldı! Araba faresi Ağabey yakalandı | Video

23.01.2023 | 12:51

İstanbul Sancaktepe, Ataşehir, Sultanbeyli, Kartal ve Çekmeköy’de 13 günde 6 araba çalan ve bir otodan hırsızlık yapan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. 6 araç bulunup sahibine teslim edildi. Şüphelinin hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası 34 adet aranması olduğu ayrıca 93 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Ağabey Ç. (32) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin araç çalma anlarının da görüntüsü ortaya çıktı.

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İstanbul Anadolu yakasında 6 Ocak ile 17 Ocak arasında peş peşe oto hırsızlığı olayları meydana geldi. Olaylardan ilki 6 Ocak'ta Ateşehir'de yaşandı. S.N.D.'ye ait cip park halindeyken çalındı. Bundan 3 gün sonra Karal'da M.B.'nin lüks aracı çalındı. Yine içeren köye 12 Ocak günü M.B.'nin de aracı çalındı. Bundan yalnızca 4 gün sonra Sultanbeyli'de C.G'ye ait araç çalındı. Bu olaydan bir gün sonra yani 17 Ocak'ta Sancaktepe'de C.T.'ye ait araç çalındı. Yine bu olaydan 2 gün sonra Sancaktepe'de H.Y'nin aracı çalındı.

ARAÇLAR TEK TEK BULUNDU SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Peş peşe yaşanan hırsızlıkların ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şüphelinin peşine düştü. Yapılan kamera görüntülerindeki şüpheli Oto masasının hiçte yabancısına gitmedi. Yapılan incelemede şüphelinin daha önceden defalarca aynı suçtan yakalanan ve 93 kaydı olan azılı hırsız Ağabey Ç. olduğu öğrenildi. Çalınan araçlar tek tek bulunup sahiplerine teslim edildi.

13 YIL KESİLMİŞİ 34 ARANMASI VAR

Hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 34 farklı aranması bulunan şüpheli Ağabey Ç. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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