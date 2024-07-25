Video Yaşam 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Gürz-1” operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı | Video
13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Gürz-1” operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı | Video

13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “Gürz-1” operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı | Video

25.07.2024 | 08:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik “Gürz-1” operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-1" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 72 şüpheli yakalanırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadele vurgusu yaparak, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerine yer verdi.

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