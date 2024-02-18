Video Yaşam 13 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu: Yaşanan panik kamerada | Video
13 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu: Yaşanan panik kamerada | Video

13 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu: Yaşanan panik kamerada | Video

18.02.2024 | 09:55

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 13 katlı bina iş makinasının darbesiyle yerle bir oldu, yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu İskenderun ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 13 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların yıkılma anında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. 13 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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