Video Yaşam 13 yaşındaki Ceren, baraj göletinde boğuldu | Video
13 yaşındaki Ceren, baraj göletinde boğuldu | Video

13 yaşındaki Ceren, baraj göletinde boğuldu | Video

10.07.2024 | 13:34

Isparta'da Ceren Gökboyun (13), girdiği baraj suyunun tahliye edildiği gölette boğulma tehlikesi atlattı. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Ceren Gökboyun, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Olay, dün Ayazmana Mahallesi'ndeki Darıderesi Barajı göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla baraj mevkiine giden Şehit Ramazan Yiğit İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ceren Gökboyun, serinlemek için kıyafetleriyle baraj suyunun tahliye edildiği gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınan Gökboyun'u gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Ceren Gökboyun, halat yardımıyla kurulan sedyeyle ambulansa taşındı. Haberi alan baba İsmail Gökboyun da olay yerine geldi. Ambulansa konulan kızının yanına binen İsmail Gökboyun büyük üzüntü yaşadı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ceren Gökboyun, götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ceren Gökboyun'un cenazesi, bugün toprağa verilecek.

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