13 yaşındaki çocuğun ticari taksi kullandığı anlar kamerada | Video

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Arnavutköy'de 13 yaşındaki çocuk babasının taksisini izinsiz alarak site içinde kullandı. Durum bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken taksi sahibine ceza yazıldı.
Olay, Hadımköy Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. 13 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk babasının taksisinin anahtarını alarak site içerisinde arkadaşıyla gezdi. Durumu fark eden bir diğer site sakini ise cep telefonu kamerası ile yaşananları kaydetti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla taksi sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.