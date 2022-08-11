132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video

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Çanakkale Boğazı'ndan Danimarka bayraklı ‘Sea Installer' adlı platformu geçiş yaptı. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle platform Hollanda'nın Vlissingen Limanı'ndan Yalova'daki Gemak Altınova Tersanesi'ne doğru gidiyor.
Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Hollanda'nın Vlissingen Limanı'ndan yola çıkan, Yalova'daki Gemak Altınova Tersanesi'ne giden 'Sea Installer' adlı platforma boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri eşlik etti.
Platform nedeniyle Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.