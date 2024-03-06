Video Yaşam 14 ilde sahte denklik belgesi operasyonu! 30 gözaltı | Video
14 ilde sahte denklik belgesi operasyonu! 30 gözaltı | Video

14 ilde sahte denklik belgesi operasyonu! 30 gözaltı | Video

06.03.2024 | 11:10

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; orta öğretim kurumlarından mezun oldukları halde yurt dışında öğretim görmüş gibi gerçeğe aykırı beyanlarla Milli Eğitim Müdürlükleri'nden Denklik Belgesi temin eden, Yüksek Öğretim Kurumları'nın yabancı öğrencilere tanımış olduğu yüzde 10 kontenjandan yararlanarak üniversitelerin Tıp, Hukuk ve Eczacılık bölümlerine yerleştirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olarak Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Mardin ve Şırnak olmak üzere 14 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gerçeğe aykırı Eğitim-Öğretim Denklik Belgesi düzenlemek suretiyle Yüksek Öğretim Kurumları'na kayıt yaptırarak okuyan, mezun olan ve çalışan 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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