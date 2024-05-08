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Video Yaşam 14 kişinin hastanelik olduğu maç sonrası 14 yaşında çocuğu ölesiye dövmüşler | Video
14 kişinin hastanelik olduğu maç sonrası 14 yaşında çocuğu ölesiye dövmüşler | Video

14 kişinin hastanelik olduğu maç sonrası 14 yaşında çocuğu ölesiye dövmüşler | Video

08.05.2024 | 12:21

Bilecik'te oynanan Amatör Lig maçı sonrası yaşanan olaylarda 10'u biber gazından, 1'i polis 14 kişi yaralanmıştı. O anlarda Söğütspor taraftarı 14 yaşında çocuğun ölesiye dövülme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Ligi'nde şampiyonluk adayları Söğütspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor, dün Söğüt İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesi Söğütspor taraftarının Osmaneli deplasmanında yaşanan olaylar günlerce konuşulurken, güvenliğin yetersiz kalması da gözlerden kaçmadı. Maçın 45+4. dakikasında Söğütspor tribünlerinin sahaya su ve meşrubat şişelerini atmasının ardından 1308 Osmaneli Belediyespor, 'can güvenliğinin' olmadığı gerekçesiyle sahadan çekildi. 1308 Osmaneli Belediyesporlu futbolcular ve taraftarlar, yaklaşık 2 buçuk saat stat dışında kendilerini bekleyen Söğütspor taraftarlarından koruması için Bilecik'te takviye kuvvet beklediler. Bilecik'ten gelen takviye kuvvet sonrası futbolcular ve taraftarlar stattan çıkabildi.

OTOBÜSLERİN CAMLARI KIRILDI
Ertuğrulgazi Türbesi önüne gelindiğinde Söğütsporlu taraftarlar, 1308 Osmaneli Belediyespor futbolcular ve taraftarlarını taşıyan otobüslerin camları kırdı. Ardından otobüslerden inen taraftarları emniyet güçleri kontrol altına almaya çalıştı. Bu esnada 10'u biber gazından etkilenen 1'i polis, 14 kişi hastanelik oldu.

1308 Osmaneli Belediyesporlu teknik heyet, futbolcu ve taraftarlardan Söğütsporlu 14 yaşındaki Hüseyin Taha Akan da Söğüt İlçe Devlet Hastanesi'nden, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan olaylarda 14 yaşındaki Hüseyin Taha Akan'ın dövüldüğü anlar bir kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kendini kovalayan şahıslardan kaçan Hüseyin Taha Akan'ın, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde bir kafeteryaya sığınması ve ardından kendisini kovalayan taraftalar tarafından kafeterya içinde dövülmesi görülüyor.

"ÇOCUĞUMUN DUDAKLARINI PATLATIYORLAR, DİŞLERİNİ KIRIYORLAR"
Baba Fahri Akan, yaşanan olaylar sonrasında İHA'ya yaptığı açıklamada, "Perşembe günü oynanan Söğüt - Osmaneli maç sonunda çıkan olaylarda Osmaneli taraftarı türbede benim 14 yaşındaki çocuğumu, taş atanlarla hiçbir alakası olmadığı halde kovalayarak kafede sıkıştırıyorlar. Burada 20-25 kişilik Osmaneli teknik direktörü, futbolcular ve taraftarları ve bunlar kamera kayıtlarıyla bellidir çocuğumu öldürülesiye dövüyorlar. Çocuğumun dudaklarını patlatıyorlar, dişlerini döküyorlar, dişlerini kırıyorlar, gözü mor, kafasında şişlikler var. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar var, çocuğumu öldüresiye dövüyorlar ve bayıltıp bırakıyorlar. Çocuğumun çok şükür şu an sağlık durumu iyi, yalnız psikolojisi bozuk. Çocuk evden dışarı çıkmak istemiyor. Biz de olaylardan hoşnut değiliz, bizim tek isteğimiz suçlular cezalarını çeksin. Mülki amirlerimizden, emniyet amirlerimizden özellikle Bilecik Emniyet Müdürü ve Valimizden bu olayla ilgilenmesini istiyorum. Çocuğuma bu saldırıyı yapanların cezasız kalmamasını istiyorum" dedi.

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