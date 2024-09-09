14 yaşındaki çocuğun havaya defalarca ateş açtığı anlar kamerada | Video
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 14 yaşında olduğu tespit edilen çocuk, elindeki tabancayla balkondan havaya defalarca ateş açtı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, çocuk şahsı kısa sürede yakaladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
00:35
00:54
Düğünde kavga çıktı, gelin ve damat kavganın ortasında kaldı | Video 09.09.2024 | 14:38
03:26
00:11
14 yaşındaki çocuğun havaya defalarca ateş açtığı anlar kamerada | Video 09.09.2024 | 13:33
12:15
12:53
05:38
03:36
05:08
Narin, gelinliği tabuta bırakılarak gözyaşları içinde defnedildi | Video 09.09.2024 | 12:32
03:15
04:12
05:08
05:45
09:46
02:35
15:08
02:26
Esenler'de bıçaklı kavga kamerada! | Video 09.09.2024 | 10:40
00:49