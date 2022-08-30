Video Yaşam 14 yaşındaki çocuk 9. kat penceresinden 6. kata düştü | Video
14 yaşındaki çocuk 9. kat penceresinden 6. kata düştü | Video

14 yaşındaki çocuk 9. kat penceresinden 6. kata düştü | Video

30.08.2022 | 14:24

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Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki  Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi, 9. kattaki dairenin camından düştü. 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

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Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede dün akşam 20.30 sıralarında 14 yaşındaki Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi, 9. kattaki dairenin camından baktığı sırada düştü. 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'yi görenler yanına ulaşarak, yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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