Video Yaşam 14 yaşındaki Duru Pakarda'nın katil zanlısı tutuklandı
14 yaşındaki Duru Pakarda'nın katil zanlısı tutuklandı

14 yaşındaki Duru Pakarda'nın katil zanlısı tutuklandı

18.08.2024 | 08:19

Edirne'de tabancayla oynarken ateş alması sonucu göğsünden vurduğu 14 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan 17 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı.

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İddiaya göre, Edirne'nin Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Ortaokulu bahçesinde toplanan beş kişilik arkadaş grubu sohbet ederken, gruptan 17 yaşındaki K.C. A. isimli çocuk, yanında getirdiği silahın ateş alması sonucu 14 yaşındaki Duru Pakarda, sol göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Duru Pakarda, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 14 yaşındaki Pakarda, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayın şüphelisi Akan, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Emniyette işlemeleri tamamlanan zanlı, Edirne Adliyesine getirildi. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan zanlı cezaevine teslim edildi.

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