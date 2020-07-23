14 yaşındaki genç kalbine yenik düştü! Bisikletini park etti bir anda yere yığıldı, o anlar kamerada | Video
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırımda babasının işten gelmesini bekleyen, 14 yaşındaki Ömer Dilber, bisikletini kaldırımda bulunan trafik levhasına dayadığı sırada birden yere yığıldı. Bir işyeri kamerasına yansıyan görüntülerde yere yığılan çocuğun yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu, hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Ömer Dilber tüm müdahalelere rağmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.