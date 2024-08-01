145 suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası vardı, eski eşinin evinde yakalandı | Video
Sakarya’nın Ferizli ilçesinde 145 suç kaydı olan ve 28 yıl 8 ay hapis cezası olan kişi, jandarma ekiplerince eski eşinin evinde yakalandı.
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