Video Yaşam 149. saatte bir mucize daha! Canlı yayında enkazdan böyle çıkartıldı | Video
149. saatte bir mucize daha! Canlı yayında enkazdan böyle çıkartıldı | Video

149. saatte bir mucize daha! Canlı yayında enkazdan böyle çıkartıldı | Video

12.02.2023 | 08:48

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken Hatay'dan bir mucize haberi daha geldi. 35 yaşındaki epilepsi hastası Mustafa Sarıgül, tam 149 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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