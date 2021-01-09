Video Yaşam 15 günlük anne, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti | Video

15 günlük anne, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti | Video

15 günlük anne, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti | Video
09.01.2021 | 12:24

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3. kattan zemine düşen 29 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının 15 gün önce doğum yaptığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre C.D., Fevzi Çakmak Mahallesi Delice Sokak üzerinde bulunan bir ikametin 3. katındaki penceresinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise C.D.'ye müdahale etti. C.D.'nin, yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemelerinin ardından C.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan C.D.'nin yakınları ise olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Ayrıca, C.D.'nin 15 gün önce doğum yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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