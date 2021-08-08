Video Yaşam 15 kişinin öldüğü kazada yaşadığı dehşeti anlattı | Video

15 kişinin öldüğü kazada yaşadığı dehşeti anlattı | Video

15 kişinin öldüğü kazada yaşadığı dehşeti anlattı | Video
08.08.2021 | 13:49

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Balıkesir Çevre yolunda sabaha karşı bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kazayı yaralı olarak atlatan Ayşe Kesgin kaza sonrasında yaşadıklarını anlattı.

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Balıkesir Çevre yolunda sabaha karşı bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası kazayı yaralı olarak atlatan vatandaşlardan Ayşe Kesgin, hastanede kendisini ziyaret eden Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Belgin Uygur'a kaza sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Kaza sonrası kendine geldiğinde ayağa kalkarak çantasını aradığını ifade eden Kesgin, "Ön koltukta bir bayan vardı. Elindeki telefonu gördüm. 112'yi arayalım dedim. O da olayın şaşkınlığından arayamadı. O esnada yerde bir telefon buldum onunla arayayım dedim. O sırada birisi dışarıdan aramış 112'yi. Ön koltuktaki o bayan da kızını arıyordu. O bayan şoförün oradaki kırık camdan dışarıya atladı. Ben cesaret edemedim, atlayamadım. Sonra birisi gelip beni otobüsten çıkardı. Otobüste koku var yanabilir dedi. 2-3 kişiydik herhalde şuuru açık olan diğerleri ağırdı sanırım. Şuuru açık olan ve ucuz atlatanlardan birisi sizsiniz dediler bana. Herkes ağır yaralıydı" diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİ CANBEY VE UYGUR HASTANEDE TEDAVİ GÖREN YARALI VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ
AK Parti Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Belgin Uygur hastanede tedavi gören yaralı vatandaşları ziyaret etti. Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde iken yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan yaralı vatandaşları ziyaret eden Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Belgin Uygur, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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