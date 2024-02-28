Video Yaşam 15 metrelik kuyuya düşen çocuğa kurtarma operasyonu, o anlar kamerada
15 metrelik kuyuya düşen çocuğa kurtarma operasyonu, o anlar kamerada

15 metrelik kuyuya düşen çocuğa kurtarma operasyonu, o anlar kamerada

28.02.2024 | 00:13

Hatay’ın Antakya ilçesinde 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen çocuk, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

15 metrelik kuyuya düşen çocuğa kurtarma operasyonu, o anlar kamerada 01:45
15 metrelik kuyuya düşen çocuğa kurtarma operasyonu, o anlar kamerada 28.02.2024 | 00:13
Eber Gölü’nde yangın 01:13
Eber Gölü’nde yangın 28.02.2024 | 00:13
İzmir’de kamyonun altında ezilen kadın hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada 01:34
İzmir'de kamyonun altında ezilen kadın hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada 27.02.2024 | 23:05
Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti! 39:17
Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti! 27.02.2024 | 22:00
Avcılar’da yangın 04:39
Avcılar'da yangın 27.02.2024 | 21:03
Kayıp posta çalışanı 50 saat sonra makilerin arasında ölü bulundu 05:41
Kayıp posta çalışanı 50 saat sonra makilerin arasında ölü bulundu 27.02.2024 | 21:03
Çanakkale’de meydana gelen 4.6’lık deprem anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:56
Çanakkale’de meydana gelen 4.6’lık deprem anı kameraya böyle yansıdı | Video 27.02.2024 | 16:34
SON DAKİKA: Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem! | Video 02:37
SON DAKİKA: Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem! | Video 27.02.2024 | 16:25
3 ilde sanal eskort dolandırıcılığı ve şantajına 4 tutuklama | Video 01:10
3 ilde sanal eskort dolandırıcılığı ve şantajına 4 tutuklama | Video 27.02.2024 | 16:16
Adana’da narkotik polisleri 10 kilo bonzai ele geçirdi | Video 01:00
Adana’da narkotik polisleri 10 kilo bonzai ele geçirdi | Video 27.02.2024 | 16:05
Batman’da takla atan minibüs hurdaya döndü: 3 ağır yaralı | Video 01:13
Batman'da takla atan minibüs hurdaya döndü: 3 ağır yaralı | Video 27.02.2024 | 16:07
Aleyna Dalveren’e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı... | Video 01:11
Aleyna Dalveren'e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı... | Video 27.02.2024 | 15:31
Kastamonu’da 27 bin 944 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 01:14
Kastamonu’da 27 bin 944 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 27.02.2024 | 15:19
Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı | Video 02:34
Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı | Video 27.02.2024 | 15:03
Öğretmenin ’heimlich manevrası’ öğrencinin hayatını kurtardı! O anlar kamerada | Video 00:55
Öğretmenin 'heimlich manevrası' öğrencinin hayatını kurtardı! O anlar kamerada | Video 27.02.2024 | 15:05
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı | Video 01:14
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı | Video 27.02.2024 | 14:30
50 saatlik görüntüler incelendi, silahlı saldırı olaylarına karışan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı | Video 05:51
50 saatlik görüntüler incelendi, silahlı saldırı olaylarına karışan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı | Video 27.02.2024 | 14:18
Beyoğlu’nda “kilit doktoru” lakaplı kadın hırsıza operasyon | Video 00:20
Beyoğlu’nda “kilit doktoru” lakaplı kadın hırsıza operasyon | Video 27.02.2024 | 13:33
Bursa’da, çocukların bıçaklı kavgasında 13 yaşındaki Abdullah öldü | Video 01:46
Bursa'da, çocukların bıçaklı kavgasında 13 yaşındaki Abdullah öldü | Video 27.02.2024 | 13:43
Yaşlı adam yaya geçidinden geçerken otomobil böyle çarptı | Video 01:29
Yaşlı adam yaya geçidinden geçerken otomobil böyle çarptı | Video 27.02.2024 | 13:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA