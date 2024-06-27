15 metrelik şarampole devrilen araçtan yaralı çıkarıldılar | Video
Antalya'da aracın kontrolünü kaybeden sürücü yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.
AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
Takla atan ve ters dönen araç içinde bulunan araç sürücü Ali İhsan Görmez ve eşi AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan araç sürücüsü ve eşi hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Görmez ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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