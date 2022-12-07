1.5 Milyonluk altın çalan hırsızlar yakalandı | Video

İstanbul Bahçelievler’de bir AVM otoparkındaki aracın içinden 1.5 milyon liralık altın çalan şüpheliler Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin alışveriş merkezine girip çıktıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Şilili oldukları öğrenilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler'de 30 Kasım günü yaşanan olayın ardından şikayetçi olan kuyumcu B.D., aracından 1.5 milyon liralık altının çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin alışveriş merkezine geldiği anları tespit etti.

Beyaz renkli bir otomobille gelen şüphelilerin biri otomobilde beklediği diğerinin otoparka indiği ardından geri döndüğü görüldü. Hırsızlıkta kullanılan otomobilin izini süren polis şüphelilerin Şili uyruklu iki kişi olduğunu belirledi.

Şüphelilerin olayın ardından İstanbul'dan Ankara'ya gittikleri ve otogardan otobüse binerek Tiflis'e hareket edeceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Ankara otogarında düzenlenen operasyonla şüpheliler Jaime M.V.D.(40) ile Daniel A.Y.H. (40) gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte bir miktar döviz ile bazı altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

İstanbul'a getirilen şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. İki şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.