Video Yaşam 15 Temmuz şehidinin oğluna sürpriz doğum günü | Video
15 Temmuz şehidinin oğluna sürpriz doğum günü | Video

15 Temmuz şehidinin oğluna sürpriz doğum günü | Video

19.01.2023 | 10:13

15 Temmuz Şehidi Erdem Diker’in oğlu Egehan Diker’e (8) okulunda sürpriz doğum günü yapıldı.

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Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı'nın katılımıyla Egehan'a sürpriz doğum günü yapıldı.

Sürpriz doğum gününe şaşıran Egehan, "Doğum günümü kutladıkları için teşekkür ederim, çok mutlu oldum." dedi.

Egehan'ın annesi Gülsüm Diker, "Bugün çok anlamlı bir gün, burada olmaktan çok mutluyum. Öncelikle sayın valimizin eşi Esra Masatlı Hanımefendiye, daha sonra değerli il emniyet müdürlerimize ve saygıdeğer öğretmenlerimize ve arkadaşlarına bu mutlu, özel günümüzde bizi yalnız bırakmadığı için hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun."

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, "Bugün burada Egehan evladımızın sürpriz doğum günü partisinde olmaktan çok mutluluk duydum. Bütün kurumlarımızla birlikte, polislerimizle birlikte hep beraber Egehan yavrumuzun doğum gününü kutladık. Kendisine hayırlı, sağlıklı bir ömür diliyoruz. 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yed ediyoruz buradan." diye konuştu.

Daha sonra Egehan'ın doğum günü kutlandı, hediyeler verildi.

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